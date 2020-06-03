Жители Башкирии могут повлиять на законопроект о «тихом часе»

Власти Башкирии планируют ввести законопроект о дневном «тихом часе». Проект вынесен на общественное обсуждение. Каждый житель Башкирии может высказать своё мнение за или против нововведений.

«Тихий час» планируется организовать с 13:00 до 15:00 в многоквартирных домах и общежитиях. Часто в это время маленькие дети спят, поэтому шум соседей, ремонта, громкой музыки может мешать малышам отдыхать. Власти Башкирии учли этот вопрос и разработали законопроект о дневном «тихом часе», на принятие которого может повлиять каждый, пройдя опрос на сайте парламента.

За нарушение «тихого часа» предполагается система штрафов. Для граждан — от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех до пяти, для юридических лиц – от десяти до пятнадцати.