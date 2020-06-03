В Башкирии показали новую единую форму для школьников

В четырёх районах Башкирии учащиеся 1-5 классов будут носить школьную форму. Особенность этой формы состоит в том, что в ней используется шеврон с символикой Башкирии.

В Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском районе Башкирии школьники 1-5 классов будут носить единую школьную форму.

Новая школьная форма для учеников была создана с учётом разных погодных условий и возраста. Качество пошива и ткани радует вместе с доступной ценой. А уникальный шеврон показывает принадлежность школы к республике.

Министерство образования Башкирии обратилось к родителям с просьбой снять с детей мерки на основе предложенной рекомендации. При пошиве производитель будет учитывать и изменения в росте ребёнка за лето.

По ссылке можно посмотреть всевозможные варианты новой школьной формы и выбрать понравившийся.