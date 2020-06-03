Стало известно, сколько сотрудников УМПО болеют коронавирусом

13 сотрудников УМПО больны коронавирусом. О заражённых на предприятии стало известно в конце прошлого месяца.
Из тринадцати официально подтверждённых случаев коронавируса в УМПО четверо заразились в уфимских медучреждениях. Девять человек могли заразиться дома или на работе. У троих работников источник заражения не выявлен – они работают в разных подразделениях на предприятии, пользуются разными проходными и ходят в разные столовые. Известно, что одна сотрудница заболела после отпуска.
В цехах УМПО эпидемия не распространилась. Все сотрудники, которые контактировали с больными, отправлены домой на самоизоляцию .