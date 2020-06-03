В новую инфекционку под Уфой поступили первые пациенты с коронавирусом

В новую инфекционную больницу привезли первых пациентов. 2 больных COVID-19 поступили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. У обоих пневмония, по оценке медиков, у мужчин наблюдается поражение легких в районе 25% и 35%.
До нового учреждения мужчин доставили на машине скорой помощи, в палаты они заходили с улицы самостоятельно. После того, как зараженные оказались внутри, этот участок автоматически приобрел статус «красной зоны».
Напомним, что новый инфекционный центр возвели в рекордные для нашей республики – 55 дней. Здесь организовано 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. При возведении объекта использовались быстровозводимые конструкции. В обычном режиме работы клиника будет принимать 100-150 пациентов. В случае ЧС мощности могут быть увеличены до 470 человек.