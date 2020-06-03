В новую инфекционку под Уфой поступили первые пациенты с коронавирусом

Особенность и уникальность данного комплекса в том, что каждое из подразделений больницы может быть изолировано и работать автономно, при всем при том, что вероятность перехода инфекции в другие корпуса исключена полностью.

Ильдус Заитов, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы