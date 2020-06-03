Стало известно, во сколько обойдется водителям Башкирии проезд без маски

До 50 тысяч рублей штрафа грозит перевозчикам, которые нарушают масочный режим. При этом нарушителем он будет признан, если в рейс вышел без масок и перчаток водитель, а также если посадил в салон такого пассажира.

Сотрудники Госкомтранса совместно с ГИБДД провели рейд по столичным маршруткам. Как выяснилось, правила игнорируют не только пассажиры, но и те, кто за рулем. В таком случае проверяющие могут составить двойной протокол. Как на водителя, так и на владельца автобуса. А это влетит им в копеечку.