Нашествие комаров в Уфе: куда обращаться за помощью

В Уфе начали травить комаров. Горожане жалуются, что комаров в этом году стало намного больше. В первую очередь от кровососущих обрабатывают парки и скверы. Работу проводят по ночам. По данным специалистов, от личинок комаров обработают почти 500 гектаров площадей водоемов, а от летающих насекомых – более 430 гектаров городских территорий.
Укусов на теле ребенка десятки. Во время вечерней прогулки 6-летнюю Дарину Якимову атаковали комары. Зудящие пятна появились на ногах, животе и лбу. Избавиться от них крайне трудно, ведь у ребенка аллергия. Чтобы обезопасить малышку, приходится гулять под палящим солнцем. В это время комаров практически нет.
Комары атаковали не только Уфу, но и всю республику. Местные жители жалуются на большое количество кровососов, особенно в парках, где есть водоемы, ведь именно там активно развивается популяция насекомых.
Пока жители города спят, медицинские дезинфекторы вышли на борьбу с комарами и другими кровососущими. Обработку проводят поздней ночью, ведь в парках и скверах во время проведения работ не должно быть людей. Мы сейчас находимся в парке Якутова, и шум стоит такой, словно здесь включили аттракционы.
Прежде чем выйти на обработку, сотрудники надевают энцефалитные костюмы, респираторы, а также маски и перчатки. А уже потом заправляют ранцевый моторный опрыскиватель. Вес снаряжения достигает 25 килограммов.
Сейчас специалисты Республиканского центра дезинфекции проводят обработку деревьев и травы в скверах и парках города. Уже обработано 250 гектаров земли. Работы ведутся за счет регионального бюджета. Дезинфекторы используют инсектициды, безопасные для человека.
Работы по обработке планируют завершить в конце текущей недели. Комфортнее станет в столичных парках, скверах. Но вот за обработку придомовых участков должны отвечать управляющие компании. В Республиканском центре дезинфекции поясняют, что эти территории не входят в зону их ответственности. Если у вас во дворе тучи комаров, обратитесь в ЖЭУ.