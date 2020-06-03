Нашествие комаров в Уфе: куда обращаться за помощью

В Уфе начали травить комаров. Горожане жалуются, что комаров в этом году стало намного больше. В первую очередь от кровососущих обрабатывают парки и скверы. Работу проводят по ночам. По данным специалистов, от личинок комаров обработают почти 500 гектаров площадей водоемов, а от летающих насекомых – более 430 гектаров городских территорий.

Укусов на теле ребенка десятки. Во время вечерней прогулки 6-летнюю Дарину Якимову атаковали комары. Зудящие пятна появились на ногах, животе и лбу. Избавиться от них крайне трудно, ведь у ребенка аллергия. Чтобы обезопасить малышку, приходится гулять под палящим солнцем. В это время комаров практически нет.

Ребенок чешется, она спать не может. Пока помажешь, вроде, охлаждающие какие-то гели. Гулять мы выходим с утра, после 6 мы уже не гуляем. Либо с утра, либо днем. Потом гулять невозможно, потому что всевозможные спреи-репелленты, действие у них небольшое, не берут они комаров. Наталья Якимова

Комары атаковали не только Уфу, но и всю республику. Местные жители жалуются на большое количество кровососов, особенно в парках, где есть водоемы, ведь именно там активно развивается популяция насекомых.

Пока жители города спят, медицинские дезинфекторы вышли на борьбу с комарами и другими кровососущими. Обработку проводят поздней ночью, ведь в парках и скверах во время проведения работ не должно быть людей. Мы сейчас находимся в парке Якутова, и шум стоит такой, словно здесь включили аттракционы.

Прежде чем выйти на обработку, сотрудники надевают энцефалитные костюмы, респираторы, а также маски и перчатки. А уже потом заправляют ранцевый моторный опрыскиватель. Вес снаряжения достигает 25 килограммов.

Сейчас специалисты Республиканского центра дезинфекции проводят обработку деревьев и травы в скверах и парках города. Уже обработано 250 гектаров земли. Работы ведутся за счет регионального бюджета. Дезинфекторы используют инсектициды, безопасные для человека.

Обрабатывается инсектицидным средством, которое разрешено для применения на территории Российской Федерации. Данный препарат имеет все уставные документы, он относится к 4 классу малоопасных средств, т.е. для человека и животных безопасен. Дмитрий Николаев, заместитель главного врача Республиканского центра дезинфекции