Жительница Уфы создаёт мультсериал с помощью нейросетей

Жительница Уфы занялась созданием мультсериала. Лилия Хилажева сама создаёт сюжеты и продумывает образы персонажей. Всё это она делает через нейросети. Сейчас готовы 10 серий о приключениях провинциальной девушки Айгуль в столице республики. Как рождается сериал и какие впереди планы у промт-мультипликатора – в нашем сюжете.

Так, девушка из деревни познаёт столицу. Каждый день приносит Айгуль много нового: она пытается устроиться на работу, заводит отношения, учится разбираться в людях. Сейчас мультсериал состоит из 10 частей. Создаёт его уфимка Лилия Хилажева с помощью искусственного интеллекта. По большей части сюжеты каждой серии – личные истории, которые девушка пережила, переехав в город. Хотя ещё буквально полгода назад Лилия не знала, как работать с нейросетями.

Постепенно родилась идея мультфильма «Приключения Айгуль в Уфе». Действие происходит на фоне узнаваемых видов столицы, а все ситуации – с юмористическим подтекстом, чтобы зрители понимали: главное в жизни – не отчаиваться. Вся мультипликационная студия умещается в планшете.

Лилия создаёт ролики и на заказ, а ещё учит промт-ремеслу других. Как оказалось, немалое количество людей интересуется созданием мультфильмов.