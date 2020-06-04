Стало известно, когда в Башкирии заработают пляжи

113 пляжей откроется в республике в этом году. Об этом сообщили во время брифинга в Госкомитете по ЧС. Однако дата старта купального сезона пока не определена.

За пять месяцев текущего года утонули 34 человека, в том числе два ребенка. Участились случаи гибели в результате падений автомобилей в воду. Такие ДТП унесли жизни трех человек. В этом году работа по профилактике будет усилена. Жителей будут информировать через громкоговорители, а в автобусах «Башавтотранс» запустят тематические видеоролики.