Стало известно, когда в Башкирии заработают пляжи

113 пляжей откроется в республике в этом году. Об этом сообщили во время брифинга в Госкомитете по ЧС. Однако дата старта купального сезона пока не определена.
За пять месяцев текущего года утонули 34 человека, в том числе два ребенка. Участились случаи гибели в результате падений автомобилей в воду. Такие ДТП унесли жизни трех человек. В этом году работа по профилактике будет усилена. Жителей будут информировать через громкоговорители, а в автобусах «Башавтотранс» запустят тематические видеоролики.
Подготовка пляжей уже идет. В Уфе водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города обследуют и очищают дно акватории зон отдыха. Посторонние предметы под водой могут привести к травмам. Опасность для купающихся представляют и ямы. В этом году для уфимцев определены девять зон отдыха на воде. К 10 июня они должны быть полностью готовы принять людей.