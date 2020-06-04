В Башкирии резко увеличилось число зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Башкирии диагноз Covid-19 был поставлен еще 107 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Таким образом, общее число инфицированных в республике превысило 3,5 тысячи человек и составило 3608.

С каждым днем увеличивается и число выздоровевших. По состоянию на 4 июня из больниц выписано более 1200 человек. Скончались от болезни за весь период пандемии 18 человек.