До 2024 года будет ликвидировано 2500 свалок в Башкирии

В Башкирии намерены ликвидировать 2,5 тысячи свалок. Об этом сообщил глава министерства природопользования и экологии республики Урал Искандаров. По его словам, данные работы должны закончиться к 2024 году.
Также он рассказал о том, что в Башкирии к этому сроку будет установлено около 25 тысяч мусорных контейнеров. Ранее на оперативном совещании сообщалось, что на сегодняшний день в республике не хватает 19 тысяч баков для отходов.
На совещании речь, в частности, зашла об изменениях, которые были внесены в государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Так, в подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления» добавились три целевых показателя в части доли обустроенных контейнерных площадок, доли обеспеченности контейнерами для раздельного сбора, доли ликвидированных свалок. К 2024 году достижение показателей составит 100%. Отметим, что проект способствует реализации в Башкирии национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.