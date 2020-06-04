До 2024 года будет ликвидировано 2500 свалок в Башкирии

В Башкирии намерены ликвидировать 2,5 тысячи свалок. Об этом сообщил глава министерства природопользования и экологии республики Урал Искандаров. По его словам, данные работы должны закончиться к 2024 году. 

Также он рассказал о том, что в Башкирии к этому сроку будет установлено около 25 тысяч мусорных контейнеров. Ранее на оперативном совещании сообщалось, что на сегодняшний день в республике не хватает 19 тысяч баков для отходов. 

На территории республики до 2024 года будет ликвидировано 2500 свалок, установлено более 25 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, построено семь автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в Сибае, Учалах, Стерлитамаке, Нефтекамске, Уфе и две в Салавате

Урал Искандаров

На совещании речь, в частности, зашла об изменениях, которые были внесены в государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Так, в подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления» добавились три целевых показателя в части доли обустроенных контейнерных площадок, доли обеспеченности контейнерами для раздельного сбора, доли ликвидированных свалок. К 2024 году достижение показателей составит 100%. Отметим, что проект способствует реализации в Башкирии национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.