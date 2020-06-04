До 2024 года будет ликвидировано 2500 свалок в Башкирии

В Башкирии намерены ликвидировать 2,5 тысячи свалок. Об этом сообщил глава министерства природопользования и экологии республики Урал Искандаров. По его словам, данные работы должны закончиться к 2024 году.

Также он рассказал о том, что в Башкирии к этому сроку будет установлено около 25 тысяч мусорных контейнеров. Ранее на оперативном совещании сообщалось, что на сегодняшний день в республике не хватает 19 тысяч баков для отходов.