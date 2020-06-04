В Башкирии появился центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В Уфе открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Он был создан в рамках национального проекта «Образование». Отмечается, что центр оснащен всем необходимым: от наглядных пособий до тренажерных комплексов. 

Учреждение создано для координации и научно-методической поддержки деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также для проведения различных профилактических мероприятий. 

В торжественной церемонии открытия учебного заведения, которая проходила с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, приняли участие министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов и другие почетные гости.

Центр создан на базе Республиканского центра культуры учащейся молодежи. На сегодняшний день нами запущен флешмоб «Крути педали», направленный на формирование навыков фигурного вождения велосипеда среди обучающихся образовательных учреждений республики, а также творческий конкурс «Башкирский талисман безопасности дорожного движения», посвящённый дню ГИБДД, который завершится 3 июля. Кроме того, сейчас идет конкурс ПДД в стихах. Дети сочиняют стихи на заданную тематику, победитель определяется еженедельно

Эльвира Шаймухаметова, руководитель центра

В день открытия центру был передан мобильный тренажёрный комплекс, который оснащен специализированным оборудованием и наглядными пособиями. Комплекс создан на базе микроавтобуса и позволяет развернуть настоящий автогородок в любом уголке республики.