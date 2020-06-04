В Башкирии появился центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Центр создан на базе Республиканского центра культуры учащейся молодежи. На сегодняшний день нами запущен флешмоб «Крути педали», направленный на формирование навыков фигурного вождения велосипеда среди обучающихся образовательных учреждений республики, а также творческий конкурс «Башкирский талисман безопасности дорожного движения», посвящённый дню ГИБДД, который завершится 3 июля. Кроме того, сейчас идет конкурс ПДД в стихах. Дети сочиняют стихи на заданную тематику, победитель определяется еженедельно

Эльвира Шаймухаметова, руководитель центра