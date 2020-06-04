В Башкирии появился центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В Уфе открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Он был создан в рамках национального проекта «Образование». Отмечается, что центр оснащен всем необходимым: от наглядных пособий до тренажерных комплексов.
Учреждение создано для координации и научно-методической поддержки деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также для проведения различных профилактических мероприятий.
В торжественной церемонии открытия учебного заведения, которая проходила с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, приняли участие министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов и другие почетные гости.
В день открытия центру был передан мобильный тренажёрный комплекс, который оснащен специализированным оборудованием и наглядными пособиями. Комплекс создан на базе микроавтобуса и позволяет развернуть настоящий автогородок в любом уголке республики.