В Башкирии назвали больницы, закрытые на карантин

Сегодня, 4 июня, прошел традиционный онлайн-брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. На встрече обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Так, стало известно, какие больницы всё ещё закрыты на карантин из-за COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Ни в одной из больниц не введён полный карантин. Ограничительные мероприятия затронули только несколько отделений пяти медицинских организаций.

В Кармаскалинской ЦРБ закрыто провизорское отделение; в Бижбулякской ЦРБ – терапевтическое и хирургическое; в Туймазинской ЦРБ – неврологическое отделение Субханкуловской участковой больницы; в Октябрьской ЦГБ – кардиологическое и хирургическое; в Уфимской больнице №13 – диагностическое.

Напомним, за последние сутки в Башкирии выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом (107 человек). Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 3608 человек.