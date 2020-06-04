Жители Уфы объявили голодовку из-за новостройки

Жители Уфы объявили голодовку. Жильцы четырех многоэтажных домов выступили против точечной застройки микрорайона в Уфе. Они требуют остановить возведение новостройки и укрепить те жилые здания, в которых, по их словам, треснули стены после того, как началась закладка фундамента. Ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы и в компании-застройщике. Прокуратура начала проверку.

Жительница уфимской многоэтажки по улице Шота Руставелли, 5, Айгуль Сирбаева на девятом месяце беременности. Уговорам не поддерживать голодовку не поддается – она рядом с остальными соседями, которые выступают против строительства многоэтажного дома в шаговой доступности. Говорит, что таким образом она заботится о своих близких: воспитывает с мужем двух детей.

Как вы считаете, какой риск серьезный: то, когда ложусь вечером спать, я могу потерять всю свою семью, всех своих детей, либо то, что сейчас я вот выхожу и пытаюсь, чтобы власти обратили внимание? Айгуль Сирбаева, жительница дома по ул. Шота Руставелли, 5

Обратить внимание властей пытается еще один житель дома Павел Тяптин. Он утверждает, что после того, как началось строительство многоэтажного дома по соседству, стена в его квартире дала трещину. А с кладки на балконе вылетели кирпичи, и стало видно улицу. Мужчина считает, что всех должны расселить.

У меня жена, семья, ребенок, так что о смерти думать некогда, но жить страшно. Павел Тяптин, житель дома по ул. Шота Руставелли, 5

Представители застройщика и районной администрации встречались с жителями дома, которые выступают против новостройки. Объясняют, что работы ведутся законно, все разрешения получены. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации.

Данный документ был выдан в соответствии с законодательством. На самом деле сейчас по тем трещинам, которые обнаружены в доме, решается вопрос изыскивать средства финансирования для того, чтобы полностью провести обследование этого дома. Администрация города держит этот вопрос на контроле. Марсель Байдавлетов, начальник информационно-аналитического управления пресс-службы администрации г. Уфы