Жители Уфы объявили голодовку из-за новостройки

Жители Уфы объявили голодовку. Жильцы четырех многоэтажных домов выступили против точечной застройки микрорайона в Уфе. Они требуют остановить возведение новостройки и укрепить те жилые здания, в которых, по их словам, треснули стены после того, как началась закладка фундамента. Ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы и в компании-застройщике. Прокуратура начала проверку.
Жительница уфимской многоэтажки по улице Шота Руставелли, 5, Айгуль Сирбаева на девятом месяце беременности. Уговорам не поддерживать голодовку не поддается – она рядом с остальными соседями, которые выступают против строительства многоэтажного дома в шаговой доступности. Говорит, что таким образом она заботится о своих близких: воспитывает с мужем двух детей.
Обратить внимание властей пытается еще один житель дома Павел Тяптин. Он утверждает, что после того, как началось строительство многоэтажного дома по соседству, стена в его квартире дала трещину. А с кладки на балконе вылетели кирпичи, и стало видно улицу. Мужчина считает, что всех должны расселить.
Представители застройщика и районной администрации встречались с жителями дома, которые выступают против новостройки. Объясняют, что работы ведутся законно, все разрешения получены. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации.
Застройщик планирует построить 34-этажный новый дом. Жилой комплекс называется по иронии «Друзья-соседи». И, как это бывает в жизни, в любом случае придется договариваться и прислушиваться друг к другу. Тем временем на второй день голодовки одну из участниц акции увезла скорая.