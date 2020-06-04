«Здесь во!»: в Башкирии отшельник из вымершей деревни переехал в новый дом

Последний житель деревни Кирилло-Кармасан Благоварского района переехал в другое село. Буквально неделю назад в эфире телеканала БСТ мы рассказывали о Рафкате Абзалове, мечтающем покинуть вымирающее село. А уже сегодня он оформил права на дом, расположенный уже в людном месте.

Пусть не новый, но, в отличие от старой разрушающейся избушки, жизнь в этом доме пойдет по-другому, уверен Рафкат Абзалов. Он ехал сюда не за красотой и комфортом, а чтобы быть подальше от одиночества. 14 лет прошли в буквальном смысле слова в режиме самоизоляции. Мужчина последний житель вымершей деревни Кирилло-Кармасан.

Настроение, конечно, отличное. По сравнению с Кармасаном здесь во! Дом, как говорится, не такой и старый. А тот уже через два-три года мог и развалиться. Рафкат Абзалов

За водой – на родник, за продуктами – в соседнюю деревню. В доме ни газа, ни других коммуникаций. Одним словом, жизнь в диких условиях. Так было неделю назад, когда съемочная группа телеканала БСТ навестила благоварского отшельника. Хотя теперь он уже не отшельник.

От деревни Кирилло-Кармасан до нового места жительства Рафката Абзалова всего 4 километра. Природа и места особо не отличаются. Поэтому привыкать долго не придется. А соседей он многих знает. Работал здесь в молодости.

Самарино. Тот самый населенный пункт, куда ходил за продуктами 73-летний Рафкат Абзалов. Отныне он полноправный житель этого села. Осуществить мечту – быть поближе к людям – помогли волонтеры, примерно месяц назад случайно оказавшиеся в вымирающей деревне. Именно они нашли подходящее жилье и объявили сбор средств.

Местная жительница-волонтер тоже с Самарино, она тоже тогда присмотрела дом там, он стоил 250 тысяч тогда. Даже они с Рафкат-абыем ездили туда, ему все понравилось, и на тот момент, когда с ним познакомились, мы решили начать сбор денег. Елена Вологжина, волонтёр