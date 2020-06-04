«Здесь во!»: в Башкирии отшельник из вымершей деревни переехал в новый дом

Последний житель деревни Кирилло-Кармасан Благоварского района переехал в другое село. Буквально неделю назад в эфире телеканала БСТ мы рассказывали о Рафкате Абзалове, мечтающем покинуть вымирающее село. А уже сегодня он оформил права на дом, расположенный уже в людном месте.
Пусть не новый, но, в отличие от старой разрушающейся избушки, жизнь в этом доме пойдет по-другому, уверен Рафкат Абзалов. Он ехал сюда не за красотой и комфортом, а чтобы быть подальше от одиночества. 14 лет прошли в буквальном смысле слова в режиме самоизоляции. Мужчина последний житель вымершей деревни Кирилло-Кармасан.
За водой – на родник, за продуктами – в соседнюю деревню. В доме ни газа, ни других коммуникаций. Одним словом, жизнь в диких условиях. Так было неделю назад, когда съемочная группа телеканала БСТ навестила благоварского отшельника. Хотя теперь он уже не отшельник.
От деревни Кирилло-Кармасан до нового места жительства Рафката Абзалова всего 4 километра. Природа и места особо не отличаются. Поэтому привыкать долго не придется. А соседей он многих знает. Работал здесь в молодости.
Самарино. Тот самый населенный пункт, куда ходил за продуктами 73-летний Рафкат Абзалов. Отныне он полноправный житель этого села. Осуществить мечту – быть поближе к людям – помогли волонтеры, примерно месяц назад случайно оказавшиеся в вымирающей деревне. Именно они нашли подходящее жилье и объявили сбор средств.
Открыли счет и начали выкладывать информацию в соцсетях, газетах и на телевидении. Долго ждать не пришлось. Буквально за пару недель волонтеры собрали 220 тысяч рублей. А уже сегодня Рафкат Абзалов поставил подпись под заявлением на оформление дома в собственность. Так что остается привыкнуть до конца к новому месту жительства и познакомиться наконец с соседями. Ведь об этой встрече он мечтал целых 14 лет.