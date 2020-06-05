Стало известно, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
В мире продолжается пандемия COVID-19. Стало известно, как коронавирус повлиял на сбережения россиян.
Оказалось, что введенные ограничения не повлияли на сбережения 42% жителей страны. 11% сообщили о сокращении сбережений, а у 4% россиян они даже выросли. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Согласно проведенному исследованию, в котором приняли участие около 1,2 тысячи человек, люди мечтают вернуться к обычной жизни. Кроме того, более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат.
Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться, впервые за долгое время наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления сейчас выступают люди от 45 до 60 лет. С точки зрения банков, наиболее вероятно, что спрос на кредиты восстановится в первую очередь на автомобили, здесь заинтересованность обозначили 26% респондентов.
Иван Котов, управляющий директор и партнер BCG
В свою очередь, Иван Котов подчеркнул, что у россиян сменились привычки. С точки зрения спроса, сильнее всего, как и ожидалось, пострадали категории, которые относятся к индустрии путешествий, развлечений и досуга.
Говоря об индивидуальном потребительском поведении, очевидно, что россияне чрезвычайно адаптивны. Мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим наши потребители и бизнес определенно смогут справиться, несмотря на явную тенденцию общей апатии в потребительских настроениях, связанную с усталостью от ограничительных мер. По большому счету, "с надеждой" смотрят все.