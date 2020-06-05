В Уфе офисы МФЦ начинают принимать клиентов без записи

Многофункциональные центры в Уфе постепенно снимают ограничения. Уже вчера МФЦ «ТЦ Башкортостан» по ул. Менделеева, отменили процедуру предварительной записи. Посетителей принимают в порядке живой очереди на прием и выдачу готовых документов.
Такая же возможность посещения есть в центрах по улицам Губайдуллина, 6 «Аркада» и Менделеева, 137 «ХБК». Сегодня начнут впускать без записи в МФЦ «Интернациональная», «Инорс», «Дема», «Шакша» и отделение в Иглино. С 8 июня операционные залы Сипайлово и Рыльского также начнут осуществлять приём. При этом необходимо соблюдение масочного режима, ношение перчаток и безопасной дистанции в очереди. Уточнить время работы или пакет необходимых документов в зависимости от жизненной ситуации можно на официальном сайте МФЦ.