В Уфе офисы МФЦ начинают принимать клиентов без записи

Остальные офисы МФЦ продолжают приём граждан исключительно по предварительной записи. Выдача готовых документов осуществляется в порядке живой очереди во всех офисах МФЦ. Уточнить время работы или пакет необходимых документов в зависимости от жизненной ситуации можно на официальном сайте МФЦ.

Дильбар Аскарова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ