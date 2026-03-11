Башкирия принимает участие во Всероссийских командно-штабных учениях

На протяжении двух дней в регионе будут отрабатывать действия по защите населения от весенних угроз. Республика готовится к предстоящему половодью. К учениям присоединились все спасательные службы, полиция, муниципальные органы. Сегодня отработка действий прошла вблизи садовых товариществ, которые находятся в зоне риска.

Резкий подъём реки Юрмаш: подтоплены семь садовых товариществ, в зоне риска более тысячи участков. К счастью, это только легенда, но уже не раз река и в самом деле угрожала жителям. На помощь брошены все силы, спасатели рассредоточены. Совместно с Горзеленхозом специалисты устраняют ледовый затор.

Прохождение льда осложняют упавшие в русло реки деревья, но и с этим удаётся справиться. Тем временем вода настигает садовые участки. Экстренная эвакуация необходима более чем 40 жителям, среди которых маленькие дети. Спасатели Управления гражданской защиты не оставляют в беде даже перепуганную кошку, которой непонятно, что творится вокруг.

Для этого специалисты проводят профилактические рейды, объясняют, как вести себя в случае подтопления. Задействованы все: МЧС, Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, УГЗ, полиция, администрация муниципалитетов.