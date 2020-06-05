Стало известно, сколько денег получат семьи погибших от коронавируса медиков

В Башкирии ведётся расследование смерти двух медицинских работников от коронавируса. Проверкой занимается Фонд социального страхования России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На сайте отмечено, что соответствующих документов о смерти медиков ещё не поступало. Как только ФСС получит необходимые справки, семьям погибших будут произведены положенные выплаты.

При заражении коронавирусом, потери работоспособности, осложнений у медика пострадавшим будет выплачено 68 811 рублей. При получении инвалидности сумма страховой выплаты становится выше: инвалиду I группы составит более 2 млн рублей, инвалиду II группы – 1,3 млн рублей, инвалиду III группы – 688 113 рублей. При летальном исходе семьям погибшего медика будет выплачено 2 752 452 рубля.

В Башкирии уже 34 медика получили по 68 811 рублей страховых выплат. В Фонде сообщили, что задержек по выплатам не происходит. Единственная проблема может возникнуть при несвоевременной передаче необходимых справок от самих медиков.