Стало известно, возможно ли ввести в Уфе на «Салаватке» ограничение в 100 км/ч

Эксперты пояснили, что введение магистрального ограничения в 100 километров в час на проспекте Салавата Юлаева возможно, но при одном условии.
В Уфе прошло открытое обсуждение генплана Уфы на 2040 год. Эксперты обсудили развитие башкирской столицы в формате zoom-конференции.
Вопрос по дальнейшему развитию города много. В частности, общественники просят не превращать Уфу в густой "муравейник" и спасти лесной массив от массовой застройки.
Также речь пошла и о скоростном ограничении на проспекте Салавата Юлаева. Дорога, которая изначально анонсировалась как магистральная, сейчас имеет ограничение скорости в 60 километров в час летом и в 40 - зимой. Правда, в минувшую зиму скоростной режим не менялся.
Эксперт Союза архитекторов России по градостроительству Александр Антонов отметил, что у этого вопроса есть два аспекта
Первый - планирование улиц по типологии. Каждая из них имеет определенные характеристики, у каждой должны быть расчетные скорости, которые порой превышают установленные значения ПДД.
Антонов также подчеркнул, что ограничения скоростного режима на магистралях в пределах муниципалитетов - это вопрос отсутствия координации между органами власти. Таким образом, если обе стороны смогут договориться между собой, то тогда увеличение максимальной скорости на главной магистрали Уфы станет возможным.
Кстати, по новому генплану предполагается увеличение протяженности проспекта Салавата Юлаева. Предполагается, что дорожники соединят магистраль с Черниковкой, сделав сквозной проезд через город еще быстрее.