Стало известно, возможно ли ввести в Уфе на «Салаватке» ограничение в 100 км/ч

Эксперты пояснили, что введение магистрального ограничения в 100 километров в час на проспекте Салавата Юлаева возможно, но при одном условии.

В Уфе прошло открытое обсуждение генплана Уфы на 2040 год. Эксперты обсудили развитие башкирской столицы в формате zoom-конференции.

Вопрос по дальнейшему развитию города много. В частности, общественники просят не превращать Уфу в густой "муравейник" и спасти лесной массив от массовой застройки.

Также речь пошла и о скоростном ограничении на проспекте Салавата Юлаева. Дорога, которая изначально анонсировалась как магистральная, сейчас имеет ограничение скорости в 60 километров в час летом и в 40 - зимой. Правда, в минувшую зиму скоростной режим не менялся.

Эксперт Союза архитекторов России по градостроительству Александр Антонов отметил, что у этого вопроса есть два аспекта

Первый - планирование улиц по типологии. Каждая из них имеет определенные характеристики, у каждой должны быть расчетные скорости, которые порой превышают установленные значения ПДД.

Другой вопрос – организация движения. Все вопросы относительно планирования уличной сети будут объяснены, а вот ограничение скорости – это вопрос к администрации. Сейчас, например, по всей Московской области установлено ограничение в 50 километров в час по всем городам. Если на магистралях муниципалитет устанавливает ограничение – возможно, это отсутствие координации между органами власти. Александр Антонов, эксперт Союза архитекторов России по градостроительству

Антонов также подчеркнул, что ограничения скоростного режима на магистралях в пределах муниципалитетов - это вопрос отсутствия координации между органами власти. Таким образом, если обе стороны смогут договориться между собой, то тогда увеличение максимальной скорости на главной магистрали Уфы станет возможным.