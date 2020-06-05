В Башкирии запустили выездную выдачу молочной продукции

Мобильный пункт выдачи базируется по адресу село Инзер, ул. Энергетиков, д. 36. Время работы – с 12 до 14 часов. На сегодняшний день по этому адресу молочную продукцию получают уже 37 детей. Чтобы получить продукцию, местные жители могут написать заявление на смену пункта выдачи по месту нынешнего получения или в самом месте выдачи с начала его работы по новому адресу.