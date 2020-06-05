В Башкирии центры занятости работают без выходных из-за коронавируса

Нагрузка на работников центров занятости в среднем возросла в три раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Это связано со сложной ситуацией в экономике из-за пандемии коронавируса. В прошлом году один инспектор обрабатывал в месяц 280 заявлений, а сейчас – более тысячи. График работы – круглосуточный, без выходных. Тем временем в самих центрах занятости пустынно, граждан не принимают. Все документы оформляются только в электронном виде.