В Башкирии центры занятости работают без выходных из-за коронавируса

Нагрузка на работников центров занятости в среднем возросла в три раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.

Это связано со сложной ситуацией в экономике из-за пандемии коронавируса. В прошлом году один инспектор обрабатывал в месяц 280 заявлений, а сейчас – более тысячи. График работы – круглосуточный, без выходных. Тем временем в самих центрах занятости пустынно, граждан не принимают. Все документы оформляются только в электронном виде.

Количество сильно возросло. Поток очень большой, заявления подаются круглосуточно, не только в рабочее время.

Наталья Власова, начальник отдела филиала центра занятости населения г.Уфы по Ленинскому району