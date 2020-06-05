В Башкирии сельчане проткнули лису вилами и устроили с ней фотосессию

Жители одной из деревень Башкирии устроили фотосессию с убитой лисой. За животным охотились несколько дней.

Необычный инцидент произошел в деревне Куздеево в Буздякском районе Башкирии За бешеным животным гонялась вся деревня. Лиса периодически выбегала из леса и нападала на домашних животных. В списке жертв - десятки кроликов и кур.

Сельчане сразу начали разносить слух: якобы по округе бегает либо оборотень, либо чупакабра. Странное создание шипело, плевалось слюной и выглядело жутко. Однако вскоре стало понятно, что это всего лишь больная лиса.

Устав от постоянных убийств, сельчане решили выйти на тропу войны. Вскоре ее застигли врасплох в одном из хозяйств деревни.