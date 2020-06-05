«Открытия все ждали»: Радий Хабиров посетил роддом в Ишимбае после капремонта

Роды с комфортом. Радий Хабиров посетил родильное отделение Ишимбайской районной больницы, где он уже был в декабре 2018 года. После этого в здании, построенном почти 70 лет назад, провели капитальный ремонт.

Строители заменили окна, двери, кровлю, инженерные системы, восстановили фасад, обновили внутренние помещения. Глава Башкортостана поздравил рожениц, после чего обсудил с руководством ЦРБ вопрос обеспеченности кадрами и оборудованием. В роддоме не хватает аппаратов ИВЛ и дефибрилляторов. Радий Хабиров поручил оснастить родильное отделение всем необходимым. Глава Башкирии подчеркнул, что району необходим новый межмуниципальный перинатальный центр.

Нас передали на роды в Стерлитамак и в Уфу. То есть 8-10 месяцев город мучился, город ждал. Открытия все ждали. Уже три месяца мы функционируем, приняли 120 родов. Надеемся на увеличение количества родов, на построение нового роддома.

Жанна Салишева, заведующая родильным отделением Ишимбайской ЦРБ