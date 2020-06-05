«Открытия все ждали»: Радий Хабиров посетил роддом в Ишимбае после капремонта

Роды с комфортом. Радий Хабиров посетил родильное отделение Ишимбайской районной больницы, где он уже был в декабре 2018 года. После этого в здании, построенном почти 70 лет назад, провели капитальный ремонт.
Строители заменили окна, двери, кровлю, инженерные системы, восстановили фасад, обновили внутренние помещения. Глава Башкортостана поздравил рожениц, после чего обсудил с руководством ЦРБ вопрос обеспеченности кадрами и оборудованием. В роддоме не хватает аппаратов ИВЛ и дефибрилляторов. Радий Хабиров поручил оснастить родильное отделение всем необходимым. Глава Башкирии подчеркнул, что району необходим новый межмуниципальный перинатальный центр.