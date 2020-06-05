В Башкирии рассказали о правилах посещения кладбищ в День поминовения

6 июня в республике откроются для посещения кладбища. День поминовения и почитания был перенесён в этом году из-за пандемии, он должен был пройти 2 мая. Входить на территорию погостов просят в масках и перчатках. Как готовятся ко Дню поминовения в республике и не закроют ли кладбища вновь после 6 июня?
Пандемия вносит свои коррективы в ритуалы: руки моют теперь не только после посещения, но и перед визитом на кладбище. Несколько кранов с чистой водой установили на безопасном расстоянии – дистанция в 1,5 метра.
День поминовения и почитания в этом году должен был пройти 2 мая. Из-за пандемии перенесли на 6 июня. При этом после кладбища останутся открытыми для посещения вплоть до 30 сентября. График работы вывешен на входе: с 8 утра до 10 часов вечера.
6 июня планируют провести субботники на всех республиканских кладбищах. Помимо родственников усопших, уборку проведут коммунальщики и местные предприятия. Волонтёры помогут навести порядок на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, которые не могут посетить родственники. Например, здесь, на Сергиевском кладбище, уборка начнётся в 9 утра субботы, на Тимашевском – в 12 дня. Всего же по республике в акции «Гордимся. Помним. Чтим» примут участие около 3 тысяч активистов. И присоединиться к ним смогут все желающие.
Доехать до погоста можно будет на автобусе. Что касается Уфы, на Южное кладбище довезут маршруты №30 и №30К. Дополнительно отправление организовано с остановки «Округ Галле». Будут курсировать 40 машин. До Северного кладбища доставит 15-й маршрут с остановки УМПО и с Колхозного рынка. Всего для этого направления выделено 25 автобусов.
На кладбищах работают информационные киоски с электронными книгами памяти. На карте указывается широта и долгота места захоронения. База данных обновляется. В этом году внесено более 400 фамилий усопших. Теперь люди точно не смогут сказать, что забыли дорогу к могилам родственников.