В Башкирии рассказали о правилах посещения кладбищ в День поминовения

6 июня в республике откроются для посещения кладбища. День поминовения и почитания был перенесён в этом году из-за пандемии, он должен был пройти 2 мая. Входить на территорию погостов просят в масках и перчатках. Как готовятся ко Дню поминовения в республике и не закроют ли кладбища вновь после 6 июня?

Пандемия вносит свои коррективы в ритуалы: руки моют теперь не только после посещения, но и перед визитом на кладбище. Несколько кранов с чистой водой установили на безопасном расстоянии – дистанция в 1,5 метра.

С учётом коронавирусной инфекции у нас смонтирован водопровод, чтобы люди могли помыть руки или набрать воды для полива. С соблюдением социальной дистанции. Александр Гражданкин, начальник отдела комбината специализированного обслуживания г. Уфы

День поминовения и почитания в этом году должен был пройти 2 мая. Из-за пандемии перенесли на 6 июня. При этом после кладбища останутся открытыми для посещения вплоть до 30 сентября. График работы вывешен на входе: с 8 утра до 10 часов вечера.

Ограничения как такового нет. Однако администрация города призывает жителей соблюдать социальную дистанцию на кладбищах, носить маски и перчатки, а также не рекомендуется пользоваться общественным инвентарём. Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Уфы

6 июня планируют провести субботники на всех республиканских кладбищах. Помимо родственников усопших, уборку проведут коммунальщики и местные предприятия. Волонтёры помогут навести порядок на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, которые не могут посетить родственники. Например, здесь, на Сергиевском кладбище, уборка начнётся в 9 утра субботы, на Тимашевском – в 12 дня. Всего же по республике в акции «Гордимся. Помним. Чтим» примут участие около 3 тысяч активистов. И присоединиться к ним смогут все желающие.

Доехать до погоста можно будет на автобусе. Что касается Уфы, на Южное кладбище довезут маршруты №30 и №30К. Дополнительно отправление организовано с остановки «Округ Галле». Будут курсировать 40 машин. До Северного кладбища доставит 15-й маршрут с остановки УМПО и с Колхозного рынка. Всего для этого направления выделено 25 автобусов.

Планируем организацию осуществить следующим образом: интервал движения от 10 до 15 минут в зависимости от пассажиропотока. Мы говорим о республике, если говорить в целом, то в общей сложности будет задействовано порядка 200 единиц автобусов и выполнено более 1000 рейсов. Сергей Паскин, заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс»