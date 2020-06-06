В Уфе напротив ЖД вокзала устанавливают скульптуру в честь фронтовиков ВОВ

В Уфе близятся к завершению работы по установке скульптурной композиции в честь воинских частей, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны. Скульптура устанавливается на территории железнодорожного вокзала. Вчера глава администрации Уфы Ульфат Мустафин проверил, как идет установка скульптурной композиции.
Уфимская мэрия сообщает, что большая часть работ уже выполнена. Памятник изготовлен и прибыл в Уфу. В течение 10 дней подрядная организация намерена завершить работы по благоустройству.
Ульфат Мустафин отметил, что как только территория будет приведена в порядок и дополнится памятником, склон напротив железнодорожного вокзала Уфы заметно преобразится. Мэр города уверен, что скульптура станет одной из достопримечательностей столицы Башкирии.
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы