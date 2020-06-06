В Уфе напротив ЖД вокзала устанавливают скульптуру в честь фронтовиков ВОВ

В Уфе близятся к завершению работы по установке скульптурной композиции в честь воинских частей, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны. Скульптура устанавливается на территории железнодорожного вокзала. Вчера глава администрации Уфы Ульфат Мустафин проверил, как идет установка скульптурной композиции.

Уфимская мэрия сообщает, что большая часть работ уже выполнена. Памятник изготовлен и прибыл в Уфу. В течение 10 дней подрядная организация намерена завершить работы по благоустройству.

За короткое время выполнен значительный объем работ – обустроена фундаментная площадка, подпорная стена и постамент, облицованные гранитными плитами. Также построена лестница и облицована подпорная стена подземного перехода. Сейчас ведутся работы по покрытию тротуара брусчаткой, устройству сетей наружного освещения, видеонаблюдения и благоустройству прилегающей территории. Пресс-служба Администрации Уфы

Ульфат Мустафин отметил, что как только территория будет приведена в порядок и дополнится памятником, склон напротив железнодорожного вокзала Уфы заметно преобразится. Мэр города уверен, что скульптура станет одной из достопримечательностей столицы Башкирии.