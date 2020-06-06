В России число заболевших коронавирусом приближается к отметке в полмиллиона

В России общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией приближается к отметке в полмиллиона человек. Данные на 6 июня опубликованы федеральным оперштабом.

Сообщается, что в России за сутки было выявлено 8 855 новых случаев заражения Covid-19. Общее число инфицированных по всей стране достигло 458 689 человек. Вылечились от болезни уже 221 388 пациентов, из которых 8 708 человек были выписаны за прошедшие сутки. Погибло в России 5 725 человек.