На новой набережной в Уфе провалился грунт

Опасный участок был ограждён. Власти намерены сегодня решить проблему.

Вечером 6 июня на проезжей части набережной реки Белой в Уфе обвалился асфальт . Провал образовался в районе Бельского моста. На место происшествия сразу выехали службы экстренного реагирования.

В дыре виднелись детали канализации. По словам специалистов, возможно была утечка воды, которая вымыла грунт и спровоцировала обвал.