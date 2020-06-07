В Башкирии за последние сутки выявлено 96 случаев коронавируса

В Башкирии на 7 июня насчитывается всего 3 928 заражённых коронавирусом. За сутки количество больных прибавилось на 96 человек.
Число умерших по республике остаётся неизменным – 18 человек.
Выздоровело за сутки − 115 человек. Всего по республике 1437 выздоровевших.
По России число заражённых достигло 467 673 человек. За сутки Выявлено 8 984 заболевших.
Выздоровело по России 226 731 человек. Летальных исходов – 5 859. Проведено более 12,7 млн тестов.
В коронавирусном рейтинге Россия всё так же на третьем месте. На первом месте долгое время находится США, там более 1млн заражённых. На второе месте – Бразилия.