В Башкирии за последние сутки выявлено 96 случаев коронавируса

В Башкирии на 7 июня насчитывается всего 3 928 заражённых коронавирусом. За сутки количество больных прибавилось на 96 человек.

Число умерших по республике остаётся неизменным – 18 человек.

Выздоровело за сутки − 115 человек. Всего по республике 1437 выздоровевших.

По России число заражённых достигло 467 673 человек. За сутки Выявлено 8 984 заболевших.

Выздоровело по России 226 731 человек. Летальных исходов – 5 859. Проведено более 12,7 млн тестов.