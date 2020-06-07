Спасённые жизни и мнимые нуждающиеся: волонтёры Башкирии рассказали всю правду о своей работе

Волонтеры – кто они? И почему чужие проблемы для них важнее собственных? Специальный репортаж о том, как смертельный вирус повлек за собой еще один – вирус доброты.
Едва оказавшись на пороге этой комнаты в коммуналке, волонтеры теряют дар речи. В постели сильно истощенный пожилой мужчина, абсолютно слепой. На ощупь перебирая привезенные продукты, он признается, что не ел уже несколько дней.
Александр Валицкий после развода с супругой живет один. Передвигается с трудом, в туалет ходит здесь же, в комнате. В помещении антисанитария, от зловонного запаха перехватывает дыхание. И если раньше бывшая жена иногда навещала инвалида, то в период карантина по коронавирусу мужчина оказался на грани между жизнью и смертью. Волонтеры успели вовремя.
Чем это могло закончиться, рассказывает история другого одинокого пенсионера по имени Хатиб. В период самоизоляции его также крайне истощенного нашли лежащим на полу. Мужчину, тело которого поедали опарыши, госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось. Дед Хатиб, как его начали называть в соцсетях, скончался через несколько дней.
А это видео в самый разгар пандемии записала мама 18-летней Лизы. У девушки тяжелая форма ДЦП. Сегодня они впервые за два месяца вышли на улицу. Все это время мать-одиночка Альфия Гайфуллина не могла выйти даже в магазин за продуктами, понимая, что вирус может стать для дочери смертельным. Интеллект Лизы сохранен: она читает, печатает на специальной клавиатуре, но физически полностью зависит от матери, не может самостоятельно пить, есть, а в медицинской маске начинает задыхаться.
И эту ситуацию тоже спасли добровольцы, которые сначала привезли семье продукты, а затем, увидев, что положение близко к критическому, на собственные средства купили подгузники, пеленки и детское питание. Теперь стараются навещать семью регулярно, и даже планируют вывезти Лизу на отдых.
При этом все, что делают волонтеры, они чаще всего не предают огласке, и даже об этой истории мы убедили их рассказать не сразу. Александр Стовбчатый – руководитель некоммерческой организации, в общественной работе уже больше 10 лет. И говорит, на этот раз тоже не смог остаться в стороне. Но честно признается: так было не всегда.
Ярослава – девятиклассница. Как и всем школьникам, в этот период ей пришлось осваивать все «прелести» дистанционного обучения. Но в это же время девочка решила помогать другим. Вместе с мотоклубом «Ночные волки» присоединилась к волонтерскому движению. С апреля по весеннему бездорожью на мотоциклах развозили по 100 продуктовых пакетов в день. Продолжают помогать и сейчас.
По словам байкеров, в тяжелом положении оказались даже те, кого прежде можно было отнести к семьям со средним достатком. Отчаяние людей, оставшихся без работы, больше всего поразило 16-летнюю школьницу.
Но вот парадокс, говорят волонтеры: те, кто действительно нуждается в помощи, зачастую стыдятся о ней просить. Зато те, кто лишь формально числится в списке малоимущих, а по факту имеет неофициальный доход, первыми требуют эту помощь.
Продуктовые наборы, которые добровольцы разносят по домам, приобретаются на благотворительные средства. В волонтерском штабе Туймазинского района поясняют: их жертвуют предприниматели, общественники, а зачастую самые обычные жители города.
В нескольких туймазинских супермаркетах установлены вот такие ящики, называются «корзины доброты». В них любой желающий может положить продукты, которые затем волонтеры передадут нуждающимся семьям. Этот проект существует в городе уже несколько лет. И в среднем такой ящик наполняется за месяц. Но вот интересный факт: в период распространения коронавируса «корзины доброты» начали наполняться в два раза быстрее.
И здесь еще один парадокс: помочь нуждающимся в первую очередь стараются те, кто и сам знает, что такое нужда.
Вот уже 25 лет каждое утро она открывает эту маленькую церковь, которую строила своими руками. Валентине Арефьевой 85, и она удивляет своей неиссякаемой жизненной энергией. Зимой она сама чистит снег во дворе храма, летом подметает, переносит тяжелые скамейки (при этом категорически запрещает себе помогать), а еще кормит местную собаку-охранницу.
Значение слова «нужда» Валентина Николаевна узнала в 6-летнем возрасте в блокадном Ленинграде. В осажденном городе они с матерью и младшей сестрой прожили почти год.
В Башкирию семью эвакуировали в 42-м, об этом до сих пор напоминает полуистлевший посадочный талон, по которому дети получали питание в поезде. С тех пор город Туймазы стал для Валентины Николаевны родным. В самый пик пандемии коронавируса, когда жителям запретили выходить из дома, Валентина Николаевна украдкой пришла в волонтерский штаб и отдала свою пенсию на покупку продуктовых наборов.
Валентина Николаевна вырастила троих детей, сейчас они живут в Петербурге и Калининграде, но из-за карантина не смогли приехать на юбилей мамы.
Все время, пока действовал режим самоизоляции, в волонтерских штабах работали психологи. В эти дни поступал шквал звонков – от родителей, которые оказались вместе с детьми в четырех стенах. Недостаток движения, общения у многих вызывал серьезный стресс.
Звонили и люди, которые испытывали панические атаки, понимая, что заболевают. Но все это меркнет по сравнению с тем, что пришлось испытать врачам в самом эпицентре этой войны с вирусом. Десятки смертей, ежедневный риск и необходимость, преодолевая страх, выполнять свою работу. Многие из медиков сейчас сами на больничных койках.
Помочь врачам вызвалась группа людей, которые называют себя «Мейкеры против Covid-19». На 3D- принтерах они печатают элементы защитных масок для медиков абсолютно бесплатно.
Ильдар Гатауллин прежде занимался изготовлением национальных украшений и костюмов, но в этот период бросил все и несколько суток без сна делал защитные элементы. Говорит: ведь если это поможет сохранить здоровье хотя бы одного врача, он, в свою очередь, спасет сотни жизней. На покупку материалов пожертвовали деньги многие жители республики, в том числе и сам Ильдар. Показывает пустые катушки от пластика, которые называют патронами.
Но поразило волонтеров то, что испытывая необходимость в средствах защиты, многие врачи боялись говорить об этом открыто, и передавать им визоры и маски приходилось иногда в условиях конспирации.
В меню сегодня – плов с курицей и салат. Здесь обедают бездомные, бомжи. Группа добровольцев даже в период пандемии кормит их дважды в неделю. Они уверены: без крова по разным причинам может остаться каждый, и потому таким людям тоже нужна помощь. Загафуран Саитгалин, например, бывший педагог, учитель математики. Но после ссоры с женой вот уже несколько месяцев живет в ночлежках.
Сейчас эти молодые ребята мечтают открыть социальную столовую, где смогут обедать пенсионеры, многодетные семьи и все, кто в этом нуждается. Снимая этот репортаж, мы спрашивали волонтеров об их внутренней личной мотивации. Почему бескорыстное желание помочь в это непростое время оказалось сильнее страха?