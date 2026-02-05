Мама Владислава Бочарова рассказала о жизни и боевом пути Героя России

Звание Героя России посмертно присвоили Владиславу Бочарову. Указ подписал Президент страны Владимир Путин. С самого детства будущий офицер мечтал стать военнослужащим. Он не раз спасал жизни бойцов на поле боя, но одно из таких сражений стало последним – гвардии капитан погиб в результате удара беспилотника. О жизни и боевом пути героя – в нашем сюжете.

Скромный, немногословный, но очень добрый и всегда отзывчивый. Он просто не мог пройти мимо чужого горя. Именно таким Юлия Бочарова запомнила своего сына Владислава. Она вспоминает: он читал книги, увлекался спортом и с самого детства мечтал стать военнослужащим. С этой целью после окончания школы Владислав поступил в Рязанское высшее воздушно-десантного училище. И уже будучи студентом, начал свой боевой путь.

С гордостью и со слезами на глазах Юлия рассказывает: служить Родине было его призванием. В зону СВО кадровый офицер отправился с самого начала спецоперации.

Сослуживцы Владислава ценили и уважали. Некоторым своим подчиненным он годился в сыновья, но, несмотря на возраст, сумел завоевать авторитет. Он принимал участие в уничтожении вражеских огневых рубежей и минометных точек. Неоднократно рискуя жизнью, вывозил из-под обстрелов раненых. В марте прошлого года при выполнении очередного боевого задания Владислав Бочаров погиб от удара беспилотника. Китель с государственными наградами сына Юлия хранит как бесценную реликвию.

Только добрыми словами вспоминают бойца и в родной школе. Сейчас личные вещи защитника Родины хранятся в музее как память о достойном земляке и великом бойце.

Пусть и посмертно, но он действительно стал Героем России. Указ подписал Президент страны Владимир Путин. В торжественной обстановке «Золотую Звезду» вручили родителям Владислава. Но все, кто знал его лично, уверены: настоящим героем Влад стал еще задолго до этого дня. Он ценил каждую жизнь и всегда старался спасти тех, кто в этом нуждался. Так, в зоне СВО офицер подобрал бездомного котенка. Спустя время хвостатая подруга стала для него настоящим боевым товарищем. Сейчас кошка по кличке Киса и ее уже подросшие котята проживают у Юлии.