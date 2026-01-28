В День «Лего» жители Уфы рассказали о своей любви к конструктору

Сегодня отмечается Международный день «Лего». Конструктор, который стал уже непросто игрушкой, а породил целую вселенную. Снимаются мультфильмы, создаются видеоигры, где главные персонажи – это узнаваемые всем угловатые фигурки, а сам конструктор увлекает не только детей, но и взрослых.
Такое противопоставление не в пользу гаджетов сейчас редко услышишь, но чувство, которое ты испытываешь, когда композиция «Лего» собрана, не сравнить ни с чем, делится Арслан.
Так он ближе познакомился с достоянием мировой архитектуры. Вживую видел не всё, зато может похвастаться, что Эйфелеву башню возводить довелось.
И здесь причина, конечно, не жадность, а опасения: конструкции хрупкие, а сил вложено немало. Некоторые модели занимают неделю свободного времени, но про учёбу и спорт не забывает: тут одно от другого неотделимо.
Первые пластмассовые кубики компания выпустила в 1949 году. Самой продаваемой в мире игрушкой на тот момент был пистолет, а в «Лего» хотели продвигать идею созидания, а не насилия. Детали, такими, какими мы привыкли видеть их сегодня, стали выпускать в 1958 году, и по сей день кубики, выпущенные более полувека назад, подходят к тем, что производят сейчас. Интерес к конструктору не слабеет и по сей день.
Спрос рождает предложение. Сейчас есть целые игровые комнаты, куда ребёнок может прийти и вдоволь поконструировать. И дети рады, и стопы родителей целы – никаких раскиданных деталей дома. И что уж скрывать: и родители порой вспоминают детство.
В Международный день «Лего» Миляуша Набиева решила объединить интересы свои и сына: мальчик давно увлекается конструкторами. Теперь его комнату будет украшать мамина картина любимой им тематики.
Если из всех деталей конструктора «Лего», которые продаются за год, сделать цепочку, она обогнет Землю около 10 раз, а выпущенных кубиков хватило бы, чтобы каждый из живущих на планете получил по 64 детали. И всё это говорит о том, что даже в век развития цифровых развлечений, пластмассовые кирпичики вне конкуренции.