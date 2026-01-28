В День «Лего» жители Уфы рассказали о своей любви к конструктору

Сегодня отмечается Международный день «Лего». Конструктор, который стал уже непросто игрушкой, а породил целую вселенную. Снимаются мультфильмы, создаются видеоигры, где главные персонажи – это узнаваемые всем угловатые фигурки, а сам конструктор увлекает не только детей, но и взрослых.

Такое противопоставление не в пользу гаджетов сейчас редко услышишь, но чувство, которое ты испытываешь, когда композиция «Лего» собрана, не сравнить ни с чем, делится Арслан.

Так он ближе познакомился с достоянием мировой архитектуры. Вживую видел не всё, зато может похвастаться, что Эйфелеву башню возводить довелось.

И здесь причина, конечно, не жадность, а опасения: конструкции хрупкие, а сил вложено немало. Некоторые модели занимают неделю свободного времени, но про учёбу и спорт не забывает: тут одно от другого неотделимо.

Первые пластмассовые кубики компания выпустила в 1949 году. Самой продаваемой в мире игрушкой на тот момент был пистолет, а в «Лего» хотели продвигать идею созидания, а не насилия. Детали, такими, какими мы привыкли видеть их сегодня, стали выпускать в 1958 году, и по сей день кубики, выпущенные более полувека назад, подходят к тем, что производят сейчас. Интерес к конструктору не слабеет и по сей день.

Спрос рождает предложение. Сейчас есть целые игровые комнаты, куда ребёнок может прийти и вдоволь поконструировать. И дети рады, и стопы родителей целы – никаких раскиданных деталей дома. И что уж скрывать: и родители порой вспоминают детство.

В Международный день «Лего» Миляуша Набиева решила объединить интересы свои и сына: мальчик давно увлекается конструкторами. Теперь его комнату будет украшать мамина картина любимой им тематики.