В Башкирии могут запретить продажу алкоголя утром

Власти Башкирии выступили с новой инициативой. Чиновники предложили новый законопроект, который будет запрещать продажу алкогольной продукции в утреннее время. Данный проект появился на портале, который создан для обсуждения нововведений и действующих актов органов власти.
Такое предложение обусловлено заботой о здоровье граждан республики. Алкогольные напитки зачастую становятся причиной трагических случаев, а также негативно влияют на самочувствие людей. Для этого предложено ограничить продажу спиртного утром.
Напомним, что сейчас также активно обсуждается законопроект о дневном «тихом часе». Согласно документу, в многоквартирных домах с 13:00 до 15:00 нельзя будет шуметь, слушать громко музыку, делать ремонт. Проект направлен на заботу о комфорте даже самых маленьких граждан Башкирии.
Фото: Интернет.