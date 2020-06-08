В Башкирии могут запретить продажу алкоголя утром

Власти Башкирии выступили с новой инициативой. Чиновники предложили новый законопроект, который будет запрещать продажу алкогольной продукции в утреннее время. Данный проект появился на портале, который создан для обсуждения нововведений и действующих актов органов власти.

Такое предложение обусловлено заботой о здоровье граждан республики. Алкогольные напитки зачастую становятся причиной трагических случаев, а также негативно влияют на самочувствие людей. Для этого предложено ограничить продажу спиртного утром.

Проект приказа направлен на защиту нравственности и благополучия населения. Снижение потребления алкогольной продукции в обществе, минимизацию негативных последствий от потребления алкоголя, в том числе посредством ограничения продажи алкогольной продукции в утренние часы. текст законопроекта

Напомним, что сейчас также активно обсуждается законопроект о дневном «тихом часе». Согласно документу, в многоквартирных домах с 13:00 до 15:00 нельзя будет шуметь, слушать громко музыку, делать ремонт. Проект направлен на заботу о комфорте даже самых маленьких граждан Башкирии.