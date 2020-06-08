В Башкирии выделили 65 млн рублей на субсидии экспортерам

В Государственный комитет по внешнеэкономическим связям поступило 52 заявки от 40 компаний на получение субсидирования из бюджета Башкирии части затрат, связанных с транспортировкой товаров, по этим данным было подписано 31 соглашение на сумму более 74 млн рублей, 23 компании уже получили субсидии в размере более 65 млн рублей.

пресс-служба Госкомитета