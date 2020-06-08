В Башкирии выделили 65 млн рублей на субсидии экспортерам

В Башкирии активно выделяются субсидии экспортерам республики. Как сообщили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям, на сегодняшний день размер выделенных льгот составил более 65 млн рублей. Таким образом, получателями субсидий стали 21 компания Башкирии.
Всего подписано 31 соглашение с предприятиями региона на общую сумму в 74,9 млн рублей. Напомним, что в рамках реализации в Башкортостане национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утверждённого майским указом Владимира Путина, компании-экспортеры республики получают финансовую поддержку на часть логистических расходов.
Кроме того, продолжается предоставление субсидий из республиканского бюджета производителям несырьевых неэнергетических товаров Башкортостана на возмещение части затрат, связанных с реализацией на экспорт товаров, произведенных на территории региона. Предприятиям Башкирии перечислены субсидии на общую сумму в размере 3,3 млн рублей.