В Уфе ночной клуб пускал на незаконную вечеринку через Instagram-фейс-контроль

Дискотеку нашли журналисты программы «Честно говоря» совместно с представителями проекта «Контроль». По их данным, на вечеринки пускают не всех. Организаторы стараются проводить мероприятия в условиях секретности.

Чтобы попасть в клуб, нужно сначала сделать запрос в «Инстаграме» и пройти онлайн-фейс-контроль. Аккаунты желающих развлечься просматривают сотрудники заведения. На этой дискотеке было явно более 50 человек, и никто не соблюдал масочный режим.