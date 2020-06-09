В России за сутки от коронавируса скончались более 170 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. За сутки в стране зафиксировано 8595 новых случаев заболевания вирусом. За всё время пандемии выявлено 485 253 человека с COVID-19.

Впервые за несколько дней выздоровевших оказалось больше, чем заболевших. За сутки полностью излечились от коронавируса 11 709 человек (за всё время – 242 397). Смертью закончился 171 случай заболевания (за всё время – 6142).

Количество человек, которые болеют короанвирусом одновременно, на данный момент составляет 236 714 человек. Более 100 новых зараженных выявлено в 19 регионах страны. Новые случаи заболевания не выявлены только в двух регионах: Севастополе и Ненецком автономном округе.