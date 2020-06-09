В Башкирии на выходных поменяют расписание электричек: полный список рейсов

Жители Башкирии отдохнут на этой неделе три дня. Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня России (12 июня). Из-за дополнительного выходного дня свое расписание меняют и электрички республики.
11 июня – по рабочему дню пятницы
12 и 13 июня – по выходному дню субботы
14 июня – по выходному дню воскресенья
15 июня – по рабочему дню понедельника.
12,13,14 июня назначаются следующие поезда:
— № 6911/6912/6916 Уфа (отпр. 06.56) – Инзер — Белорецк (приб. 12.02);
— № 6915 Белорецк (отпр. 15.59) – Инзер — Уфа (приб. 21.19);
— № 6431 Тавтиманово (отпр. 05.42) – Уфа (приб. 06.50);
— № 6491 Уфа (отпр. 07.29) – Кандры (приб. 10.16);
— № 6433 Улу-Теляк (отпр. 06.04) – Уфа (приб. 07.46);
— № 6851/6852 Уфа (отпр. 08.35) – Инзер (приб. 12.11).
12,13,14 июня отменяются поезда:
— № 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.22);
— № 6460 Раевка (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 08.21);
— № 6211 Шакша (отпр. 07.00) – Дема (приб. 07.42);
— № 6215 Шакша (отпр. 07.49) – Дема (приб. 08.32);
— № 6216 Дема (отпр. 16.51) – Шакша (приб. 17.33);
— № 6904 Инзер (отпр. 08.15) – Белорецк (приб. 10.03);
— № 6907 Белорецк (отпр. 15.59) – Инзер (приб. 17.49).
В Башкортостанской пригородной пассажирской компании приняли решение об увеличении составности своих пригородных поездов, что позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию. Увеличение числа вагонов произойдет и в туристическом поезде «Айгир». 12, 13, 14 июня пригородные поезда№ 6911/6912 Уфа — Инзер, № 6913/6914 Инзер — Уфа, № 6915 Белорецк — Инзер, № 6916 Инзер – Белорецк будет обслуживать рельсовый автобус РА-2 в пятивагонном исполнении.