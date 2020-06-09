В Башкирии на выходных поменяют расписание электричек: полный список рейсов

«Пассажиры смогут приобрести защитные маски и перчатки во время поездки у билетных кассиров. Они будут продаваться в пригородных поездах на всех направлениях на территории республики. В пригородных поездах и на станциях регулярно звучат оповещения о том, что введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Сообщения об этом также транслируются на информационных экранах на вокзалах в зоне ответственности пригородного перевозчика»

пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании