В Уфе почтили память дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

В Уфе возложили венки к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Организатором церемонии выступило региональное отделение ДОСААФ России, руководителем которого на протяжении 12 лет был сам летчик.

В мероприятии приняли участие ветераны вооруженных сил и не только. Были приглашены и отставные военные ВВС. В знак памяти и уважения пилотажная группа, стартовавшая из аэродрома Первушино, пролетела над парком Победы и устроила в небе небольшое авиашоу.

Напомним, Муса Гареев изучил основы летного дела в уфимском аэроклубе. В 1942 году он окончил Энгельсскую военную авиационную школу. Всего за время Великой Отечественной совершил около 250 боевых вылетов. С 1964 года по состоянию здоровья в запасе. Жил и работал в Уфе.