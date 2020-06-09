В России утверждена «дорожная карта» по введению раздельного сбора ТКО

«Дорожная карта» устанавливает порядок применения налоговых льгот для максимального извлечения вторичных ресурсов из отходов и их последующего вовлечения в хозяйственный оборот, содержит рекомендации по изменению строительных норм и правил – например, отказ от мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах. Таким образом, цель проекта – повысить экономическую эффективность системы обращения с отходами для бизнеса и добиться снижения стоимости платежей для граждан.

пресс-служба Минприроды РФ