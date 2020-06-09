В России утверждена «дорожная карта» по введению раздельного сбора ТКО

Минприроды России совместно с ППК «РЭО» разработали, так называемую, «дорожную карту» для поэтапного введения раздельного сбора мусора. Как сообщили в профильном ведомстве, разработанная система поможет в будущем снизить тарифы на ТКО.
«Дорожная карта» способствует реализации в стране национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина, в задачи которого входит, в том числе, снижение объема отходов, поступающих на полигоны, внедрение раздельного сбора ТКО и переход на экономику замкнутого цикла.