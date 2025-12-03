Башкортостан и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве

Сегодня в Ташкенте Радий Хабиров подписал дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами Узбекистана и Башкортостаном. Документ предполагает расширение взаимодействия в части промышленной кооперации и инвестиционной политики, в сферах АПК, торговли, туризма, образования, культуры, спорта и по другим направлениям.

Дорожная карта была подписана в рамках 26-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Провели его первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Участники заседания отметили, что товарооборот между нашей страной и Узбекистаном по итогам 2024 года увеличился более чем на 5%, превысив 10 млрд долларов. За девять месяцев 2025 года объём взаимной торговли вырос ещё на восемь процентов. Положительную динамику демонстрируют как экспортные, так и импортные поставки.