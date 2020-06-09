В Башкирии назвали виновных во вспышке коронавируса в РКБ Куватова

Как сообщает РБК-Уфа, по итогам расследования было составлено два протокола. Один на эпидемиолога Республиканской клинической больницы, а второй — на юридическое лицо. Все материалы были переданы следователям. Предполагается, что первое появление коронавируса в больнице было в феврале-марте этого года.