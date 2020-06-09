В Башкирии епископ помолился с вертолета для защиты от коронавируса

Необычный воздушный крестный ход совершили представители Салаватской епархии. 

На прошлой неделе в небо над Салаватом взмыл вертолет с владыком Николаем, епископом местной епархии. Высокопоставленный священник прочитал в воздухе над городом молитву, которая поможет жителям защититься от коронавируса. 

Мы будем молиться в воздухе Богу, читать молитвы, служить молебен о здравии и благополучии жителей нашего любимого города. И чтобы коронавирусная инфекция минула нас, чтобы Господь сменил свой гнев на милость.

владыка Николай, епископ Салаватский и Кумертауский

Статистика заболеваемости в регионе пока остается на прежнем уровне. Каждый день жители Башкирии наблюдают прирост в 90-100 новых зараженных

При этом большой процент заболевших - пенсионеры. Именно они находятся в опасной зоне в связи с ослабленным иммунитетом. Радий Хабиров попросил всех пожилых людей потерпеть еще максимум 3 недели и постараться посидеть дома. 

Напомним, что Патриарх Кирилл еще 21 марта "утвердил" молитву от коронавируса. Звучит она следующим образом. 

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.