В Башкирии епископ помолился с вертолета для защиты от коронавируса

Необычный воздушный крестный ход совершили представители Салаватской епархии.
На прошлой неделе в небо над Салаватом взмыл вертолет с владыком Николаем, епископом местной епархии. Высокопоставленный священник прочитал в воздухе над городом молитву, которая поможет жителям защититься от коронавируса.
Статистика заболеваемости в регионе пока остается на прежнем уровне. Каждый день жители Башкирии наблюдают прирост в 90-100 новых зараженных.
При этом большой процент заболевших - пенсионеры. Именно они находятся в опасной зоне в связи с ослабленным иммунитетом. Радий Хабиров попросил всех пожилых людей потерпеть еще максимум 3 недели и постараться посидеть дома.
Напомним, что Патриарх Кирилл еще 21 марта "утвердил" молитву от коронавируса. Звучит она следующим образом.
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.