В Уфе утята чуть не устроили массовое ДТП

Комичный случай произошел недалеко от Монумента Дружбы.

В Уфе стая утят чуть не стала причиной массового ДТП. Мама-утка решила перевести своих детенышей через достаточно оживленную дорогу. 

Птица дождалась, когда машин станет меньше, и побежала по асфальту. За ней устремился весь выводок. Однако семейство не рассчитало, что автомобили появятся здесь раньше, чем все потомство достигнет другого конца дороги. 

Мужик спереди ехал. Вовремя заметил утят, дернул руль вправо, чуть на встречку не улетел. А там бы точно наглухо разбился - слишком поток плотный. Слава Богу, успели все надавить на тормоза! 

Олег Ф., житель Уфы

К счастью, все птицы остались живы и благополучно пересекли проезжую часть. Водители отделались легким испугом. 