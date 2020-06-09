В Уфе утята чуть не устроили массовое ДТП

В Уфе стая утят чуть не стала причиной массового ДТП. Мама-утка решила перевести своих детенышей через достаточно оживленную дорогу.

Птица дождалась, когда машин станет меньше, и побежала по асфальту. За ней устремился весь выводок. Однако семейство не рассчитало, что автомобили появятся здесь раньше, чем все потомство достигнет другого конца дороги.