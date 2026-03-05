В Уфе 13-летний подросток на авто устроил ДТП

Инспекторы заприметили «Тойота Камри», который передвигался в темное время суток с выключенными световыми приборами. От дорожно-патрульной службы автомобиль попытался скрыться. Он выезжал на встречную полосу, пролетал по перекресткам на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улиц Пархоменко и Революционной иномарка влетела в дорожный знак и сугроб. Из машины выбежали несколько человек и скрылись в неизвестном направлении.