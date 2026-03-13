В Уфе 13-летний школьник устроил ДТП

В Уфе 13-летний мальчик устроил ДТП. Об этом рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В Уфе 13-летний школьник устроил ДТП

На улице Лизы Чайкиной столкнулись «Фольксваген Поло» и «УАЗ Патриот». За рулём иномарки находился 13-летний подросток без водительских прав. В салоне авто находился отец мальчика.

В отношении мужчины составили административный материал. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также в действиях родителей усматриваются признаки административного правонарушения. Все собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения их к ответственности.

Фото: ГАИ РБ. 

