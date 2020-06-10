В Башкирии подготовили трёхэтапный план по выходу из режима самоизоляции

На первом этапе в Башкирии возвращаются к работе организации, ИП и самозанятые, деятельность которых связана с непродовольственной торговлей и сферой услуг. Площадь таких магазинов не должна быть больше 400 квадратных метров. на каждый 4 метра не должно быть более 1 клиента. Кроме этого, на первом этапе разрешается совместно заниматься спортом на улице и гулять. К слову, в совместных прогулках не должно быть больше 2 человек.