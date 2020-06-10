В Башкирии подготовили трёхэтапный план по выходу из режима самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил план по возвращению республики к обычной жизни. Уточняется, если коронавирусная ситуация ухудшится, власти могут вновь ввести ограничения.
На первом этапе в Башкирии возвращаются к работе организации, ИП и самозанятые, деятельность которых связана с непродовольственной торговлей и сферой услуг. Площадь таких магазинов не должна быть больше 400 квадратных метров. на каждый 4 метра не должно быть более 1 клиента. Кроме этого, на первом этапе разрешается совместно заниматься спортом на улице и гулять. К слову, в совместных прогулках не должно быть больше 2 человек.
На втором этапе в республике разрешается работать магазинам, площадь которых не превышает 800 квадратных метров. Также возобновляется уличная торговля и открываются некоторые образовательные учреждения.
И на последнем этапе разрешается работа абсолютно всех магазинов, мест отдыха, заведений общепита, образовательных учреждений.
Уточняется, что на всех трёх этапах сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Также сохраняется масочный режим, социальная дистанция. Сотрудники компаний по мере возможности должны работать из дома.