В Иглинском районе в рамках нацпроекта открылась спортплощадка ГТО

Фитнес-зал на свежем воздухе и с бесплатным входом. В Иглинском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО.

На территории безопасное прорезиненное покрытие, несколько спортивных тренажёров. В арсенале гимнастические скамьи, турники, баскетбольный щит с кольцом, степперы, велотренажеры, уличный антивандальный стол для настольного тенниса. На строительство было выделено более 2 млн рублей в рамках программы «Спорт – норма жизни», которая входит в национальный проект «Демография».