Власти Уфы сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

Администрация Уфы ослабила ограничительные меры, которые были введены в городе из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэрии. Согласно ему, в столице теперь открываются скверы, парки, аллеи, лесные массивы, а также разрешается посещать детские и спортивные площадки и гулять по набережной.

Ранее эти места были закрыты для посещений из-за угрозы распространения инфекции. Теперь жители и гости города могут отдохнуть в перечисленных общественных местах с с 6:00 до 22:00.