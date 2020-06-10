Власти Уфы сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

Администрация Уфы ослабила ограничительные меры, которые были введены в городе из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэрии. Согласно ему, в столице теперь открываются скверы, парки, аллеи, лесные массивы, а также разрешается посещать детские и спортивные площадки и гулять по набережной.
Ранее эти места были закрыты для посещений из-за угрозы распространения инфекции. Теперь жители и гости города могут отдохнуть в перечисленных общественных местах с с 6:00 до 22:00.
Власти напоминают, что во время прогулок обязательно ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 м).