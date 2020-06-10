«Вирус-то остался»: как жители Башкирии соблюдают масочный режим в электричках

В поезд только в масках и перчатках. В Уфе проверили соблюдение мер по противодействию распространения COVID-19 на железнодорожном транспорте. Сотрудники регионального Гостранса совместно с представителями пригородной пассажирской компании сегодня вышли в рейд.

На часах 8:15. Через пару минут пригородный поезд до Инзера тронется с перрона уфимского ж/д вокзала. Татьяне Томилиной ехать недалеко. Она сойдет уже на станции «Дёма». Электричка для женщины основной вид пассажирского транспорта. По рельсам ежедневно на работу, домой так же. Поэтому объяснять женщине про масочный режим в поездах не надо, итак соблюдает.

Ну как бы вирус-то остался, в воздухе-то витает. Поэтому немножко еще страшновато ходить без масок. Надеемся на лучшее, что все-таки жара убьет этот вирус. Татьяна Томилина, жительница г. Уфы

А вот с теми, кто не спешит надевать маски, ведут беседу сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте. Они совместно с представителями Гостранса республики и пригородной пассажирской компании ранним утром вышли сегодня в рейд.

В пути следования этот гражданин находился без маски, но имеет право приобрести у пригородных кассиров, у них есть право на распространение индивидуальных средств защиты. Он устранил на месте, приобрел и сейчас носит эту маску. Евгений Цветков, командир взвода отдельной роты ППС Уфимского линейного управления МВД России на транспорте

Наказать рублем задачи не стоит. Рейд носит профилактический характер. Однако в случае злостного игнорирования мер безопасности полицейские могут составить административный протокол. Штраф для граждан от одной до 30 тысяч рублей.

Рейд совместно с Линейным управлением полиции на транспорте проводится для того, чтобы более глубоко работать с теми людьми, которые не принимают масочного режима. Их порядка 10-15 процентов. Не пускать в электропоезда мы их не имеем права. Игорь Поляев, генеральный директор Башкортостанской пригородной пассажирской компании

Кстати, если говорить о перчатках и маске, приобретаемой у кассиров, их цена не превышает 60 рублей. А буквально со следующей недели этот набор планируют расширить, добавив еще антисептик. И все это будет стоить 50 рублей.