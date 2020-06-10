«Вирус-то остался»: как жители Башкирии соблюдают масочный режим в электричках

В поезд только в масках и перчатках. В Уфе проверили соблюдение мер по противодействию распространения COVID-19 на железнодорожном транспорте. Сотрудники регионального Гостранса совместно с представителями пригородной пассажирской компании сегодня вышли в рейд.
На часах 8:15. Через пару минут пригородный поезд до Инзера тронется с перрона уфимского ж/д вокзала. Татьяне Томилиной ехать недалеко. Она сойдет уже на станции «Дёма». Электричка для женщины основной вид пассажирского транспорта. По рельсам ежедневно на работу, домой так же. Поэтому объяснять женщине про масочный режим в поездах не надо, итак соблюдает.
А вот с теми, кто не спешит надевать маски, ведут беседу сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте. Они совместно с представителями Гостранса республики и пригородной пассажирской компании ранним утром вышли сегодня в рейд.
Наказать рублем задачи не стоит. Рейд носит профилактический характер. Однако в случае злостного игнорирования мер безопасности полицейские могут составить административный протокол. Штраф для граждан от одной до 30 тысяч рублей.
Кстати, если говорить о перчатках и маске, приобретаемой у кассиров, их цена не превышает 60 рублей. А буквально со следующей недели этот набор планируют расширить, добавив еще антисептик. И все это будет стоить 50 рублей.
Основная часть потока пригородных поездов – это постоянные пассажиры. Едут из дома на работу или наоборот. Поэтому отношение к мерам безопасности во время пандемии серьезное. Все в масках и перчатках. Неадекватно реагирующих практически нет. По крайней мере, таких в электричку не пускают.