На юге Башкирии действует чрезвычайный класс пожароопасности

Чрезвычайный класс пожароопасности действует в южных районах Башкортостана. По данным регионального МЧС, лесные пожары возникают от любого источника открытого огня, а огонь быстро распространяется. В связи с этим экстренные службы проводят профилактические рейды в лесном массиве и частном секторе.

Внимательно слушает советы от инспектора по пожарной безопасности не только многодетная мама, но и подростки. Но даже короткий разговор дает понять, что дети знают, куда звонить в случае ЧП. Кроме того, от государства семье выдали пожарный извещать.

Сегодня инспекторы экстренных служб провели профилактический рейд и в частном секторе, и на прибрежных территориях. У водоемов отдыхающие часто разводят костры, что может стать причиной больших пожаров. По данным Госкомитета республики по ЧС, с начала года в Башкортостане произошло более 5800 пожаров, это меньше почти на 500 случаев, чем в прошлом году. Но никогда не бывает лишним напомнить о правилах.

В Башкортостане объявлен чрезвычайный класс пожароопасности. По данным регионального МЧС, при V классе пожарной опасности лесные пожары возникают от любого источника открытого огня, горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется. В районах республики принимают меры.