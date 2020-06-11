В Уфе пропал без вести инвалид

В башкирской столице пропал при загадочных обстоятельствах 44-летний Рустем Ахтямов. Мужчина не выходит на связь с 4 июня. Последний раз его видели в районе ТЦ "Башкирия".
К поискам присоединились волонтеры. Мужчина является инвалидом второй группы, поэтому важно найти его как можно скорее.
Приметы: на вид около 35 лет, волосы темные. Особые приметы: имеется шрам на левой ноге. Был одет в светлые шорты, рубашку и светлые ботинки. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефону 8 (927) 969-89-19 или 02.