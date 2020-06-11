В Уфе пропал без вести инвалид

В башкирской столице пропал при загадочных обстоятельствах 44-летний Рустем Ахтямов. Мужчина не выходит на связь с 4 июня. Последний раз его видели в районе ТЦ "Башкирия".

К поискам присоединились волонтеры. Мужчина является инвалидом второй группы, поэтому важно найти его как можно скорее.